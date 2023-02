https://it.sputniknews.com/20230218/gli-stati-uniti-hanno-radunato-il-popolo-russo-intorno-a-putin-sostiene-hersh-17001339.html

Gli Stati Uniti hanno radunato il popolo russo intorno a Putin, sostiene Hersh

Gli Stati Uniti hanno radunato il popolo russo intorno a Putin, sostiene Hersh

Il giornalista Hersh ha dichiarato che gli Stati Uniti, con le loro azioni, hanno radunato il popolo russo attorno a Putin. 18.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-18T08:00+0100

2023-02-18T08:00+0100

2023-02-18T08:00+0100

usa

russia

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11948009_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_77330b81d649d7343560a0d820b62b98.jpg

In un'intervista rilasciata a consortiumnews.com, il giornalista statunitense Seymour Hersh, autore sulla nota inchiesta sul sabotaggio del Nord Stream, ha affermato che gli Stati Uniti con le loro azioni ostili non hanno fatto altro che radunare il popolo russo attorno al presidente Vladimir Putin. Il giornalista ha ricordato le numerose pubblicazioni apparse un anno fa sulla presunta cattiva salute del presidente. Allo stesso tempo, ha sottolineato di non essere favorevole allo scoppio delle ostilità in Ucraina. Il giornalista li ha descritti come "molto più ostili" del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Seymour Hersh è un noto giornalista americano, vincitore del Premio Pulitzer (1970) per la sua inchiesta sull'uccisione di massa di civili disarmati da parte dei soldati statunitensi durante la guerra del Vietnam. La scorsa settimana ha pubblicato un articolo sulla sua inchiesta sull'incidente ai gasdotti russi per l'esportazione di gas sotto il Mar Baltico. Sostiene che i sommozzatori statunitensi abbiano piazzato degli esplosivi sotto Nord Stream e Nord Stream 2 durante l'esercitazione Baltops 2022 e che i norvegesi li abbiano fatti esplodere tre mesi dopo. Secondo il giornalista, il presidente Joe Biden avrebbe deciso per il sabotaggio dopo oltre nove mesi di discussioni segrete con il team di sicurezza nazionale. Le preoccupazioni di Biden per il fatto che la Germania, che riceve gas dalla Russia attraverso il gasdotto Nord Stream, non volesse partecipare all'assistenza militare all'Ucraina, avrebbero portato a questa decisione. Washington ha negato le accuse.

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, russia, vladimir putin