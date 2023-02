https://it.sputniknews.com/20230218/delegazione-israeliana-espulsa-dalla-cerimonia-di-apertura-del-vertice-dellunione-africana-17003203.html

Delegazione israeliana espulsa dalla cerimonia di apertura del vertice dell'Unione africana

La delegazione israeliana è stata espulsa dalla cerimonia di apertura del vertice dell'Unione africana (UA) in Etiopia, ha riferito il giornale Times of Israel con riferimento al Ministero degli Esteri israeliano.Durante la cerimonia di apertura, le guardie si sono avvicinate ai rappresentanti della delegazione e hanno chiesto loro di andarsene. Pochi minuti dopo, i diplomatici sono stati costretti a lasciare l'evento.Secondo il giornale, in precedenza il Sudafrica e l'Algeria si sono opposti alla decisione del presidente della commissione dell'UA di concedere nuovamente a Israele lo status di osservatore.

