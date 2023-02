Zelensky ha detto che non ci dovrebbe essere alcun tabù nella fornitura di armi all'Ucraina

https://it.sputniknews.com/20230217/zelensky-ha-detto-che-non-ci-dovrebbe-essere-alcun-tabu-nella-fornitura-di-armi-allucraina-17000596.html

Zelensky ha detto che non ci dovrebbe essere alcun tabù nel sostenere l'Ucraina e le sue forze armate. 17.02.2023, Sputnik Italia

Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro olandese Mark Rutte a Kiev ha affermato che "non ci dovrebbe essere alcun tabù nella fornitura di armi all'Ucraina".Il presidente ucraino ha poi detto che i Paesi Bassi, insieme con la Danimarca e la Germania, si stanno preparando a consegnare all'Ucraina circa 100 carri armati Leopard.Zelensky ha tenuto un incontro con Rutte a Kiev questo venerdì.Le parti hanno discusso dell'assistenza militare all'Ucraina.Le autorità ucraine hanno ripetutamente invitato i partner occidentali a fornire a Kiev l'aviazione da combattimento.Rutte tuttavia ha dichiarato di non essere ancora pronto a discutere della "coalizione aerea" con Zelensky, laddove per coalizione si intende l'unione di Peasi disposti a fornire caccia militari.I media hanno precedentemente riferito che alcuni rappresentanti dell'amministrazione statunitense stanno facendo pressioni per il trasferimento di caccia F-16 all'esercito ucraino.Il POTUS Joe Biden in precedenza ha risposto "no" alla domanda dei giornalisti se l'F-16 sarà consegnato all'esercito ucraino.Allo stesso tempo, il presidente Francia Emmanuel Macron ha detto che non esclude la possibilità di fornire aerei all'Ucraina.I media hanno anche scritto che Parigi sta studiando la richiesta di Kiev per l'addestramento dei piloti ucraini.La Russia ha precedentemente inviato una nota an Paesi della NATO in merito della fornitura di armi all'Ucraina, specificando che "qualsiasi carico che contenga armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia".

