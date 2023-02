https://it.sputniknews.com/20230217/putin-lukashenko-presidente-bielorusso-parla-dellattuazione-programma-integrazione-con-la-russia-17000018.html

Putin-Lukashenko, presidente bielorusso parla dell'attuazione programma integrazione con la Russia

17.02.2023

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha dichiarato che "ad oggi sono state implementate circa l'80% delle attività dei programmi sindacali per approfondire l'integrazione economica con la Russia".Lo stesso ha spiegato che sebbene restino da attuare alcuni compiti in ambito umanitario, i compiti chiave in ambito fiscale e doganale sono stati risolti, anche se rimangono alcuni aspetti tecnici.Allo stesso tempo, secondo Lukashenko, è già stato assegnato uno spazio per il comitato fiscale congiunto in Bielorussia.Prosegue Lukashenko: "I paesi occidentali 'amanti della pace' non sono riusciti a 'spremere' la Federazione Russa e la Bielorussia, la sostituzione delle importazioni sta ancora progredendo".Il capo di Stato bielorusso ha inoltre richiamato l'attenzione sui progressi significativi nella sostituzione delle importazioni nel settore della microelettronica, citando un ordine di prodotti dell'IT per oltre $ 300 milioni, realizzato da società russe e bielorusse specializzate nel settore.Ha anche attirato l'attenzione sul fatto che le aziende russe l'anno scorso hanno ordinato prodotti software per un valore di oltre $ 300 milioni da società IT bielorusse.Nell'incontro si è poi parlato dell'importante collaborazione tra i due Paesi in materia di meccanica specializzata e nella produzione di mezzi meccanici, come i camion KamAZ e MAZ.Il dato rappresenta un primato storico.La Bielorussia ha rispettato tutti gli accordi con la Russia nel campo della sicurezza, sottolinea ancora Lukashenko:Nello Stato dell'Unione, esiste un accordo sul raggruppamento regionale delle truppe.Lukashenko riferisce che nel quadro degli accordi fino a 15 mila militari russi vengono addestrati in Bielorussia: in accordo con Putin, in caso di aggressione militare contro la Repubblica, queste forze combatteranno insieme a quelle bielorusse.

