https://it.sputniknews.com/20230217/lambasciatore-italiano-e-stato-convocato-dal-ministero-degli-esteri-russo-16999187.html

L'ambasciatore italiano è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo

L'ambasciatore italiano è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo

L'ambasciatore italiano è stato convocato dal Ministero degli Affari Esteri russo. 17.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-17T13:47+0100

2023-02-17T13:47+0100

2023-02-17T13:47+0100

russia

mosca

cremlino

diplomazia

farnesina

roma

italia

ambasciatore

discriminazione

russofobia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15404335_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_437830725169fba6e536fb584b8e8e57.jpg

L'ambasciatore d'Italia a Mosca Giorgio Starace è stato convocato venerdì al Ministero degli Esteri russo in relazione alle ultime cancellazioni nel Paese degli spettacoli di un certo numero di artisti russi, ha riferito la missione diplomatica russa.Il Ministero riferisce che durante la convocazione dell'ambasciatore italiano è stato espresso sconcerto in merito.Al diplomatico è stato detto che le decisioni di Roma "testimoniano la manifestazione di una tendenza verso la discriminazione degli artisti russi e il restringimento degli scambi culturali e umanitari che non è in linea con le dichiarazioni dei rappresentanti della leadership italiana sull'importanza di preservare uno spazio comune della cultura europea e mondiale, l'inammissibilità di erigere barriere e recinzioni sulla base della nazionalità".L'Ambasciatore d'Italia è stato anche informato delle "valutazioni russe sul continuo rifornimento di armi e attrezzature militari al regime di Kiev, comprese quelle offensive, l'addestramento dei militari ucraini e, in generale, le linee occidentali per l'escalation del conflitto".Di recente è stato vietato al noto pianista russo Denis Matsuev di esibirsi sul palco del Festival internazionale Pianistico, come si evince da articolo riportato in calce.

https://it.sputniknews.com/20230208/litalia-cancella-tutti-i-concerti-del-pianista-russo-denis-matsuev-16970706.html

russia

mosca

roma

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, cremlino, diplomazia, farnesina, roma, italia, ambasciatore, discriminazione, russofobia, mondo, musica, cultura