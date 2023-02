https://it.sputniknews.com/20230217/la-dichiarazione-di-nuland-sulla-crimea-dimostra-coinvolgimento-usa-nel-conflitto---ambasciata-16998103.html

La dichiarazione di Nuland sulla Crimea dimostra coinvolgimento USA nel conflitto - ambasciata russa

Giovedì scorso, la Nuland aveva definito le installazioni militari russe in Crimea "obiettivi legittimi" per l'Ucraina. 17.02.2023, Sputnik Italia

La dichiarazione di Victoria Nuland, Sottosegretaria per gli Affari Politici degli Stati Uniti, secondo cui gli USA sostengono l'Ucraina nel colpire le installazioni militari russe in Crimea, dimostra il coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto, ha dichiarato giovedì Igor Girenko, addetto stampa dell'ambasciata russa a Washington. Girenko ha ricordato che Washington "fornisce attivamente a Kiev sistemi moderni che vengono utilizzati per sparare contro le regioni russe" e "fornisce consulenza ai leader militari ucraini" e ha citato esperti locali secondo cui Kiev e Washington "pianificano di fatto le operazioni insieme". Girenko ha osservato che "dovrebbe finalmente diventare ovvio per l'intera comunità internazionale che gli Stati Uniti sono i veri istigatori del confronto in Ucraina", aggiungendo che "i tentativi di Washington di usare gli ucraini per infliggerci una sconfitta strategica sono condannati" e ribadendo che la Russia proteggerà i suoi cittadini e il suo territorio. Giovedì scorso, la Nuland aveva definito le installazioni militari russe in Crimea "obiettivi legittimi" per l'Ucraina e aveva aggiunto che Washington sostiene Kiev nel colpire i centri militari russi nella penisola, affermando che "l'Ucraina non sarà al sicuro se la Crimea non sarà almeno smilitarizzata". Gli Stati Uniti ritengono importante fornire a Kiev le forze armate "del futuro", che saranno in grado di scoraggiare la Russia una volta terminata la sua operazione militare speciale in Ucraina, ha aggiunto Nuland.

