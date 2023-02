https://it.sputniknews.com/20230217/il-partito-di-governo-turco-non-ha-intenzione-di-rinviare-le-elezioni-per-il-terremoto-16999629.html

Il partito di governo turco non ha intenzione di rinviare le elezioni per il terremoto

Il partito di governo turco non ha intenzione di rinviare le elezioni per il terremoto

Nonostante le voci diffuse dall'opposizione, il partito al governo ha dichiarato che le elezioni procederanno in una delle due date già in discussione, a... 17.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-17T16:06+0100

2023-02-17T16:06+0100

2023-02-17T16:06+0100

turchia

elezioni

ankara

erdogan

mondo

asia

politica

terremoto

partiti

siria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/0d/16989319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb3b98f4059ac2584a4d03a465f68e39.jpg

"Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo turco non sta discutendo un rinvio delle elezioni generali a causa del terremoto, con le due opzioni di date sul tavolo che rimangono invariate", ha riferito questo venerdì un quotidiano turco.Il presidente Recep Tayyip Erdogan vuole che le votazioni abbiano luogo il 14 maggio, mentre diversi membri del partito indicano la data del 18 giugno, ma non ci sono decisioni o intenzioni all'interno del partito di spostare le elezioni presidenziali e parlamentari a una data successiva, riferisce il giornale.La pubblicazione ha aggiunto che il Consiglio elettorale supremo turco lavorerà sul processo di voto per i residenti che si sono trasferiti dalle zone sismiche e per coloro che sono rimasti nelle parti del Paese colpite dal sisma.La scorsa settimana, il leader del partito di opposizione turco, Meral Aksener, aveva dichiarato che le elezioni in Turchia potrebbero essere rinviate dal 14 maggio al 18 giugno a causa dei devastanti terremoti nel sud-est del Paese.L'opposizione ha esortato il partito al governo a non usare il disastro come scusa per rinviare il voto.L'emittente turca ha riferito giovedì, citando fonti, che le elezioni generali nel Paese potrebbero essere posticipate per un periodo da sei mesi a un anno, con il Consiglio elettorale che dovrebbe autorizzare il rinvio su richiesta del partito di governo.Il 6 febbraio, parti della Turchia e della Siria sono state colpite da una serie di potenti terremoti e scosse di assestamento.Il bilancio delle vittime del disastro ha superato i 36.000.Il ministero della Sanità siriano ha dichiarato martedì che il bilancio finale delle vittime del terremoto nella parte del Paese controllata dal governo ha raggiunto 1.414 persone.Le Nazioni Unite tuttavia stimano il numero totale di morti in Siria pari 8.500.

turchia

ankara

asia

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, elezioni, ankara, erdogan, mondo, asia, politica, terremoto, partiti, siria, vittime, civili, popolazione