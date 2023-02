https://it.sputniknews.com/20230217/il-parlamento-finlandese-ratifichera-ladesione-alla-nato-il-28-febbraio-16998834.html

Il Parlamento finlandese ratificherà l'adesione alla NATO il 28 febbraio

In precedenza, il 17 maggio 2022, il parlamento finlandese aveva approvato la richiesta di adesione all'Alleanza Nord Atlantica con 188 voti favorevoli e 200... 17.02.2023, Sputnik Italia

Il parlamento finlandese voterà la ratifica della richiesta di adesione del paese all'Alleanza Nord Atlantica prima della pausa parlamentare del 28 febbraio, ha dichiarato il capo della commissione parlamentare per gli affari esteri, Jussi Halla-aho, durante un briefing con la stampa."Il piano preliminare prevede la presentazione del rapporto alla plenaria del Parlamento la prossima settimana e la votazione avrà luogo il 28 febbraio", ha dichiarato Halla-aho.Il rapporto della commissione, presentato oggi, esprime sostegno all'adesione del Paese all'Alleanza Nord Atlantica.Il principale problema di ratifica in Finlandia è legato alle elezioni parlamentari previste per il 2 aprile e, in relazione a ciò, alla pausa parlamentare che inizia il 3 marzo.

