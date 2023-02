Hersh: gli Stati Uniti dovranno affrontare conseguenze colossali per la distruzione del Nord Stream

"Le conseguenze politiche saranno enormi per noi. Biden e i suoi collaboratori alla Casa Bianca hanno respinto questa indagine e continuano a negarla, ottenendo l'approvazione della stampa - il New York Times per qualche motivo non scrive più sull'argomento, si limita a fare eco alle autorità e ignorare il resto. Le conseguenze politiche per noi si vedranno a lungo termine - anche fino a un potenziale ritiro di alcuni paesi dalla NATO, perché tenerli al freddo non è poi così male per Biden - è molto più importante continuare un conflitto militare che comunque non vincerà", ha detto il giornalista Seymour Hersh.