L'UE prevede di vietare la trasmissione di Sputnik in arabo, secondo quanto riferito dai media

EUobserver: l'UE prevede di vietare le trasmissioni in arabo di Sputnik nell'ambito delle nuove sanzioni. 16.02.2023

"L'UE prevede di vietare le trasmissioni in arabo di Sputnik come parte di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia", scrive il portale Internet EUobserver.La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell mercoledì hanno detto che la Commissione europea aveva fatto proposte per il decimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa per 11 miliardi di euro e che verranno ampliate le restrizioni commerciali per includere nuove banche e società.La situazione con i media russi in Occidente è diventata sempre più complicata negli ultimi anni.Nel mese di novembre 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che afferma la necessità di contrastare i media russi, evidenziando come principali minacce Sputnik e RT.Un certo numero di politici occidentali, tra cui senatori e membri del Congresso degli Stati Uniti, così come il presidente francese, hanno accusato Sputnik e RT di interferire nelle elezioni negli Stati Uniti e in Francia, ma non hanno fornito alcuna prova.I rappresentanti ufficiali russi hanno definito tali dichiarazioni infondate.L'Unione Europea il 2 marzo dello scorso anno ha vietato la distribuzione del segnale e del contenuto di RT e Sputnik sullo sfondo dell'operazione speciale russa in Ucraina. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha precedentemente dichiarato che Mosca non "si aspettava che l'Occidente imponesse sanzioni a giornalisti, atleti e rappresentanti culturali".

