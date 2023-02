https://it.sputniknews.com/20230216/lue-non-e-riuscita-a-trovare-un-accordo-sul-decimo-pacchetto-di-sanzioni-contro-la-russia-16995119.html

L'UE non è riuscita a trovare un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L'UE non è riuscita a trovare un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Politico: gli ambasciatori dell'UE non sono riusciti a trovare un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia a causa della gomma.

16.02.2023

"Gli ambasciatori dell'UE non sono riusciti a trovare un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni contro Mosca", riferisce Politico sulla base di documenti a sua disposizione.L'Italia e la Germania sono scettiche sull'idea di limitare l'importazione di questo materiale dalla Russia, mentre la Polonia sostiene tale misura, sottolineano gli autori.Come riferito ieri dal capo della CE Ursula von der Leyen, le nuove restrizioni dovrebbero riguardare l'elettronica, i veicoli speciali, i pezzi di ricambio, i beni a "duplice uso".Il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha aggiunto che "circa un centinaio di individui e organizzazioni, tra cui media e giornalisti, militari e politici cadranno sotto sanzioni personali".Martedì il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha affermato che il decimo pacchetto di sanzioni "comprenderà misure per combattere l'elusione delle restrizioni".La bozza delle restrizioni è stata inoltre esaminata da Bloomberg, secondo cui l'Unione europea potrebbe introdurre misure restrittive nei confronti di Alfa-Bank, Rosbank, Tinkoff Bank, così come del National Welfare Fund (Fondo di previdenza sociale e fondo di riserva della Federazione Russa, n.d.r.).Dalla fine di febbraio dello scorso anno, l'UE ha approvato nove pacchetti di misure restrittive contro Mosca, tra cui figurano restrizioni finanziarie, commerciali e sanzioni individuali.Ad oggi le restrizioni personali si applicano a 1386 individui e 171 organizzazioni.

