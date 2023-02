https://it.sputniknews.com/20230216/leuropa-occidentale-non-sostiene-la-confisca-dei-beni-russi-congelati-16994743.html

L'Europa occidentale non sostiene la confisca dei beni russi congelati

Questo è stato riferito da un portavoce del Consiglio dei Ministri polacco. 16.02.2023, Sputnik Italia

ue

economia

I paesi dell'Europa occidentale non sono favorevoli alla confisca dei beni russi congelati e generalmente evitano questo argomento durante le riunioni, ha dichiarato un portavoce del gabinetto polacco. Anche in Polonia c'è un problema formale su questo tema, poiché la legge non consente la confisca, ma Varsavia sta lavorando per cambiare la costituzione, ha sottolineato il portavoce.

