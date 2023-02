https://it.sputniknews.com/20230216/la-cina-sanziona-la-statunitense-lockheed-martin-e-raytheon-per-la-vendita-di-armi-a-taiwan-16996918.html

La Cina sanziona la statunitense Lockheed Martin e Raytheon per la vendita di armi a Taiwan

Pechino ha etichettato le società di difesa statunitensi Raytheon Technologies e Lockheed Martin come "entità inaffidabili" e le ha inserite nella lista delle... 16.02.2023, Sputnik Italia

"Alle imprese statunitensi è ora vietato svolgere attività di importazione ed esportazione con Pechino e investire nell'economia cinese, con il loro personale senior escluso dall'ingresso in Cina e dipendenti non più idonei a vivere e lavorare nel Paese", ha aggiunto il ministero del Commercio cinese.Pechino spiega la decisione come la necessità di "proteggere la sovranità e la sicurezza nazionale della Cina", che considera minata dalle forniture di armi a Taiwan.La Cina ha anche multato le compagnie di difesa per una somma che supera del doppio la quantità di contratti sulla vendita di armi all'Isola.Nel settembre 2022, Pechino ha anche imposto sanzioni ai capi di Raytheon Technologies e Boeing Defense, Space & Security per i loro piani di inviare armi a Taiwan.L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno approvato un pacchetto di armi per Taiwan che ammontava a 1,1 miliardi di dollari e includeva missili Harpoon e Sidewinder, per modernizzare le capacità di difesa dell'Isola e servire gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti.La Cina considera Taiwan una parte inalienabile del suo territorio sovrano e si oppone a qualsiasi contatto ufficiale tra l'Isola e altri Paesi.Pechino ha ripetutamente affermato che il principio di una sola Cina è un fondamento politico delle relazioni Cina-Stati Uniti e che le violazioni da parte di Washington dei propri obblighi hanno messo a repentaglio la cooperazione tra i due Paesi, minacciando la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan.

