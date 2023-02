https://it.sputniknews.com/20230216/il-parlamento-europeo-rifiuta-di-aggiungere-un-appello-alla-pace-alla-risoluzione-sullucraina-16995716.html

Il Parlamento europeo rifiuta di aggiungere un appello alla pace alla risoluzione sull'Ucraina

I deputati del Parlamento europeo in una sessione plenaria in Francia hanno votato contro la modifica di una risoluzione sulla crisi in Ucraina che chieda sforzi diplomatici immediati per porre fine alle ostilità in Ucraina e raggiungere la pace, come si evince dai risultati delle votazioni.La votazione è stata trasmessa sul sito web del Parlamento europeo.Le risoluzioni di politica estera non sono giuridicamente vincolanti, ma le altre istituzioni europee sono tenuti a prendere in considerazione i deputati al Parlamento europeo.I corrispondenti emendamenti alla risoluzione erano stati proposti dai rappresentanti del gruppo della sinistra del PE.Uno di essi recita:Un altro emendamento proposto per modificare completamente il paragrafo 8 della risoluzione sottolinea che "l'obiettivo principale dell'Ucraina è quello di vincere la guerra contro la Russia nella comprensione di esso come la capacità dell'Ucraina di cacciare tutte le forze della Federazione Russa (...) dal territorio riconosciuto a livello internazionale dell'Ucraina; ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto solo attraverso la fornitura continua, costante e in costante aumento all'Ucraina di tutti i tipi di armi, senza eccezioni alla richiesta di pace: sottolinea che l'obiettivo principale dell'UE è garantire la pace in Ucraina. Il Parlamento europeo invita l'UE e i suoi Stati membri ad intensificare i loro sforzi per ottenere un cessate il fuoco e (l'inizio dei colloqui di pace) e li esorta a sostenere l'iniziativa di pace proposta dal presidente brasiliano Lula da Silva, di utilizzare la mediazione internazionale come un modo per porre fine alla guerra".Questo giovedì i deputati hanno adottato a maggioranza una risoluzione sull'anniversario dell'operazione in speciale in Ucraina, in cui hanno chiesto di accelerare e aumentare la fornitura di armi all'Ucraina, compresi aerei da combattimento, elicotteri e sistemi missilistici 'necessari', e, ancora una volta, hanno parlato della necessità di creare un cosiddetto "tribunale speciale per l'Ucraina", un ulteriore aggravarsi delle sanzioni anti-russe e la "confisca" dei beni russi nell'interesse dell'Ucraina.I deputati hanno anche effettivamente fissato per l'Ucraina il "compito principale di sconfiggere" la Russia a tutti i costi, e a questo scopo hanno invitato i Paesi europei a mantenere negli ucraini "uno spirito di perseveranza e fiducia in un futuro migliore", sottolineando che tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso forniture continue, sostenibili e in costante aumento all'Ucraina di tutti i tipi di armi senza eccezioni.Mosca ha ripetutamente dichiarato di essere pronta per i negoziati, ma Kiev ha imposto loro un divieto a livello legislativo.

