Blinken dice che gli Stati Uniti non incoraggiano attivamente l'Ucraina a riprendersi la Crimea

Secondo il rapporto, l'obiettivo principale dell'amministrazione statunitense è quello di assistere l'Ucraina nel Donbass. 16.02.2023, Sputnik Italia

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato in una videochiamata con esperti mercoledì, che gli Stati Uniti non stanno incoraggiando attivamente l'Ucraina a riprendere il controllo della Crimea, ma che la decisione spetta solo a Kiev, hanno riferito i media citando fonti. Secondo il rapporto, l'obiettivo principale dell'amministrazione statunitense è quello di assistere l'Ucraina nel Donbass. Nonostante i funzionari degli Stati Uniti e della NATO sostengano costantemente che la Crimea faccia parte dell'Ucraina, dal 2014 non si sono attivati per cercare di contestare la riunificazione della Crimea con la Russia. La Crimea è diventata una regione russa dopo il referendum tenutosi nel marzo 2014 a seguito del un colpo di stato in Ucraina. L'Ucraina continua a considerare la Crimea come un territorio proprio, ma temporaneamente occupato. La leadership russa ha ripetutamente affermato che i residenti della Crimea hanno votato democraticamente, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, per la riunificazione con la Russia. Secondo il Presidente russo Vladimir Putin, la questione della Crimea è "chiusa".

