https://it.sputniknews.com/20230216/adesione-di-svezia-e-finlandia-alla-nato-stoltenberg-la-decisione-spetta-alla-turchia-16997524.html

Adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, Stoltenberg: la decisione spetta alla Turchia

Adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, Stoltenberg: la decisione spetta alla Turchia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto giovedì che spetta alla Turchia se ratificare prima la Finlandia e poi la Svezia o lasciare che... 16.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-16T19:58+0100

2023-02-16T19:58+0100

2023-02-16T19:58+0100

nato

europa

mondo

geopolitica

dichiarazioni

jens stoltenberg

scandinavia

ue

svezia

turchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/14596195_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_0cc0628d7c8e468d356a6ae2ce4d2cb2.jpg

"La mia posizione è che entrambi possono essere ratificati ora. Ma la questione principale non è se saranno ratificati insieme. Il problema principale è che la Finlandia e la Svezia vengano ratificate il prima possibile", ha dichiarato ai giornalisti il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ad Ankara.Lo stesso ha sostenuto che "sia la Svezia che la Finlandia hanno fatto progressi sulle preoccupazioni da parte della Turchia", da quando i tre hanno firmato un memorandum congiunto in un vertice della NATO a luglio ed era tempo per loro di "diventare membri a pieno titolo".Stoltenberg ha ammesso che il recente rogo del libro sacro musulmano a Stoccolma è stato "vergognoso", ma ha insistito sul fatto che la Svezia abbia agito prontamente per impedire ai manifestanti di bruciare altre copie del Corano.Ha detto che la Svezia ha mantenuto la promessa di affrontare i problemi legati al terrorismo di Ankara.

https://it.sputniknews.com/20230202/generale-tricarico-ecco-cosa-si-rischia-ad-espandere-la-nato-16945673.html

europa

scandinavia

svezia

turchia

finlandia

ankara

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, europa, mondo, geopolitica, dichiarazioni, jens stoltenberg, scandinavia, ue, svezia, turchia, finlandia, ankara, corano