UE istituirà un gruppo speciale sull'uso di attivi russi congelati

UE istituirà un gruppo speciale sull'uso di attivi russi congelati

Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) dei paesi dell'UE istituirà mercoledì un gruppo di lavoro speciale sull'uso dei beni congelati nell'UE per... 15.02.2023

2023-02-15

2023-02-15T08:18+0100

2023-02-15T08:18+0100

La bozza dell’ordine del giorno precedentemente pubblicata per la riunione del Coreper del 15 febbraio include il punto: "Gruppo di lavoro ad hoc sull'uso di beni congelati e immobilizzati a sostegno della ripresa dell'Ucraina: istituzione e mandato. Approvazione".Come risulta dall'ordine del giorno, tale approvazione avverrà senza discussione.Allo stesso tempo, il documento non specifica la proprietà dei beni che dovrebbero essere utilizzati. Tuttavia, recentemente i capi delle istituzioni dell'UE hanno ripetutamente rilasciato dichiarazioni sulle prospettive di beni russi congelati nell'Unione europea.Inoltre, alla vigilia del vertice straordinario dell'UE del 9 febbraio, un alto funzionario europeo ha detto ai giornalisti che i leader dell'UE hanno pianificato di andare avanti sull'uso dei beni russi congelati come parte della discussione sull'assistenza all'Ucraina. Ma questo, ha spiegato, non riguarda la loro confisca."Questo è un regime di sanzioni, non un regime di confisca. Il regime di sanzioni significa che puoi usare il denaro, ma devi restituirlo quando la politica cambia", ha detto il funzionario dell'UE.“La domanda fondamentale è: dove sono questi asset?”, ha precisato, ricordando che questi fondi, per un importo stimato in circa 300 miliardi di euro, sono distribuiti in diverse strutture finanziarie.Rispondendo a una domanda, ha confermato che questi soldi non possono essere spesi irrimediabilmente. "Quello che si può fare è usarli. Guadagnare da 300 miliardi di euro e utilizzare questi fondi per la ricostruzione. (...) Questa è la teoria. Ma deve essere fatto concretamente. Prima devi identificare questi fondi, accedervi, determinare il meccanismo (dell’uso)", ha affermato il rappresentante dell'UE.

ucraina

