Svizzera non ha trovato presupposti legali per il trasferimento di beni russi all'Ucraina

Il governo svizzero ha riconosciuto che il trasferimento di beni russi congelati in Ucraina sarebbe illegale, si evince da una dichiarazione pubblicata sul... 15.02.2023, Sputnik Italia

"L'analisi del gruppo di lavoro interno all'Amministrazione, diretto dall'UFG e composto da rappresentanti della Segreteria di Stato dell'economia, della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali e della Direzione del diritto internazionale pubblico, è giunto alla conclusione che, secondo il diritto svizzero, l'espropriazione senza indennizzo di proprietà privata di provenienza legale non è ammissibile. La confisca di valori patrimoniali privati congelati viola la Costituzione federale, l'ordinamento giuridico e gli impegni internazionali della Svizzera. Anche altri Stati prevedono diritti e garanzie analoghi", si legge nella nota.Tuttavia, le autorità svizzere promettono di continuare a sostenere l'Ucraina, a prescindere dalle discussioni sui valori patrimoniali bloccati.Questa settimana è stato reso noto che il governo svizzero, nell'ambito delle sanzioni europee, ha congelato asset russi per 8,1 miliardi di dollari e la banca Credit Suisse (una delle più grandi del Paese) per oltre 19 miliardi in più.

