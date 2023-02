https://it.sputniknews.com/20230215/spagna-stanziera-70-milioni-di-euro-per-la-cooperazione-con-i-paesi-africani-16994193.html

Spagna stanzierà 70 milioni di euro per la cooperazione con i Paesi africani

Secondo un comunicato del dipartimento, il ministro degli Esteri Jose Manuel Albarez ha annunciato oggi una nuova tappa nelle relazioni con il continente africano, in cui la Spagna stanzierà 70 milioni di euro per progetti di cooperazione."Con questa decisione, la Spagna vuole contribuire alla stabilità e alla prosperità di questo continente, dato che il ruolo dell'Africa nell'affrontare le sfide globali oggi è una realtà che la comunità internazionale deve riconoscere", afferma il comunicato.Albarez ha anche ricordato che "la Spagna, insieme all'Unione africana, ha contribuito al vertice mondiale, che ha annunciato lo stanziamento di fondi per 236 milioni di euro" ai Paesi africani, ha detto il ministero degli Esteri. Il ministro ha anche osservato che durante la presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, che inizierà a luglio di quest'anno, "promuoverà un incontro ad alto livello" tra l'UE e i paesi africani sugli investimenti.

