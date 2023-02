https://it.sputniknews.com/20230215/oms-afferma-di-non-aver-sospeso-la-ricerca-sullorigine-del-covid-19-16993969.html

OMS afferma di non aver sospeso la ricerca sull'origine del COVID-19

OMS afferma di non aver sospeso la ricerca sull'origine del COVID-19

L'OMS continua a richiedere dati alla Cina per determinare l'origine del COVID-19, un articolo sulla rivista Nature, che afferma che la ricerca è stata... 15.02.2023, Sputnik Italia

In precedenza, la rivista scientifica internazionale Nature ha riferito che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha deciso di sospendere le indagini sull'origine del virus SARS-CoV-2 che ha causato la pandemia di coronavirus.“L'articolo di Nature è impreciso e fuorviante, motivo per cui abbiamo chiesto correzioni o chiarimenti… Abbiamo sempre e costantemente affermato che per far progredire la conoscenza, avevamo e abbiamo ancora bisogno di ricerca – e per questo abbiamo bisogno dell'accesso dalla Cina, dati , e abbiamo bisogno che conducano questi studi in modo trasparente. Abbiamo continuato e continuiamo a chiedere questo", ha detto Jasarevic.Ha aggiunto che da quando il team dell'OMS è tornato dalla città di Wuhan all'inizio del 2021, l'organizzazione ha dichiarato ripetutamente e pubblicamente che l'origine deve essere indagata e la Cina deve fornire accesso e informazioni affinché ciò avvenga."Se ciò non accade, gli sforzi per capire l'origine rimarranno piuttosto bloccati", ha detto il portavoce.In precedenza, la commissione sul coronavirus della rivista Lancet ha pubblicato un rapporto basato su due anni di lavoro, in cui affermava di non escludere l'origine di laboratorio del COVID-19. In connessione con la pubblicazione del rapporto, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che continua a cercare la fonte dell'origine del virus SARS-CoV-2.

