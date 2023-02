https://it.sputniknews.com/20230215/il-primo-ministro-scozzese-sturgeon-si-dimette-16993767.html

Il primo ministro scozzese Sturgeon si dimette

Il primo ministro scozzese Sturgeon si dimette

Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha annunciato le sue dimissioni dopo otto anni in carica e ricoprirà la sua posizione fino alla scelta del... 15.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-15T15:37+0100

2023-02-15T15:37+0100

2023-02-15T15:37+0100

scozia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/298/06/2980691_0:132:3744:2238_1920x0_80_0_0_db435ee5adc1d3565d100a1f1f93985f.jpg

"Oggi annuncio la mia intenzione di dimettermi da Primo Ministro e leader del mio partito", ha detto in una conferenza stampa nella sua residenza di Edimburgo, trasmessa dai canali televisivi britannici. Parte del servire il paese, dice, è sapere quando è giusto lasciare il posto al prossimo leader. Ha annunciato che sarebbe rimasta in carica fino all'elezione del suo successore. Sturgeon ha detto che nonostante il fatto che la sua decisione possa sembrare inaspettata, ci ha pensato a lungo e non è stato facile per lei.Il primo ministro ha aggiunto che, nonostante le sue dimissioni, "non lascia la politica". Le sue dimissioni da Primo Ministro significano che il Partito Nazionale Scozzese (SNP) potrà scegliere la strada che ritiene giusta. Ha ringraziato la sua famiglia, il partito e le persone che l'hanno sostenuta durante la sua carriera di Primo Ministro.Sturgeon è leader dello Scottish National Party (SNP) e primo ministro della Scozia dal 2014, la prima donna a ricoprire la carica. Durante il suo mandato, Sturgeon ha condotto una vasta campagna per l'indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna e ha ripetutamente annunciato la sua intenzione di tenere un referendum nel 2023. Tuttavia, gli ex primi ministri britannici Boris Johnson e Liz Truss hanno affermato che non lo avrebbero permesso, poiché il popolo scozzese aveva già espresso la propria volontà nel 2014. Anche l'attuale primo ministro, Rishi Sunak, ha escluso il voto e ha chiesto il rispetto dei risultati del referendum del 2014. Poi il 55% ha votato contro la separazione, il 45% a favore.

scozia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

scozia, politica