Giornalista Hersh: gli USA hanno sabotato il Nord Stream per mancanza di fiducia in Germania

Il giornalista americano Seymour Hersh ha affermato che gli Stati Uniti hanno organizzato un sabotaggio al Nord Stream a causa della mancata fiducia nei... 15.02.2023, Sputnik Italia

"Il motivo di questa decisione (sabotaggio sul Nord Stream, ndr) era che la guerra [economica] per l'Occidente non stava andando molto bene e si temeva l'avvicinarsi dell'inverno. Il Nord Stream 2 è stato sospeso dalla stessa Germania, e non dalle sanzioni internazionali e gli Stati Uniti temevano che la Germania avrebbe revocato le sanzioni a causa del freddo inverno", ha dichiarato Hersh in un'intervista pubblicata martedì sul quotidiano Berliner Zeitung.Lo scorso 8 febbraio, Hersh, specializzato in giornalismo investigativo, nel suo articolo, citando una fonte, ha affermato che ordigni esplosivi sotto i gasdotti russi sono stati piantati nel giugno 2022 sotto la copertura dell'esercitazione Baltops da sommozzatori della Marina americana con il supporto di specialisti norvegesi. Secondo Hersh, la decisione di condurre l'operazione è stata presa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo nove mesi di discussioni con funzionari dell'amministrazione coinvolti in questioni di sicurezza nazionale.

