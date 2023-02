https://it.sputniknews.com/20230214/wp-usa-spingono-lucraina-ad-essere-piu-attiva-sul-campo-di-battaglia-16990837.html

WP: USA spingono l'Ucraina ad essere più attiva sul campo di battaglia

14.02.2023

Con l'aiuto recentemente fornito da Washington e dai suoi alleati, la Casa Bianca ritiene che Kiev possa cambiare significamene il corso del conflitto. Secondo un funzionario, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ritiene che in futuro sarà difficile chiedere al Congresso la stessa quantità di assistenza di quanto lo sia ora.Secondo i funzionari, Kiev sta spendendo risorse significative per proteggere Artemovsk (Bakhmut). Secondo loro, Volodymyr Zelensky attribuisce un'importanza simbolica alla città e crede che la sua perdita colpirà il morale degli ucraini.Gli assistenti di Biden affermano che stanno seguendo la migliore linea d'azione: consentire all'Ucraina di riprendersi quanto più territorio possibile nei prossimi mesi prima che si sieda al tavolo dei negoziati.Alla luce dell'operazione speciale russa, gli Stati Uniti e gli alleati della NATO stanno sostenendo il regime di Kiev con consegne di aiuti militari, il costo dei programmi di supporto è di decine di miliardi di dollari. Mosca, da parte sua, ha ripetutamente affermato che la fornitura di armi non fa che prolungare il conflitto e il trasporto di armi diventa un obiettivo legittimo per l'esercito russo.

