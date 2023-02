https://it.sputniknews.com/20230214/snowden-spiega-perche-gli-usa-creano-il-panico-intorno-agli-obiettivi-aerei-abbattuti-16991065.html

Snowden spiega perché gli USA creano il panico intorno agli obiettivi aerei abbattuti

L'ex ufficiale dell'intelligence statunitense Edward Snowden ritiene che il panico per la possibile origine aliena degli obiettivi aerei abbattuti su Stati... 14.02.2023, Sputnik Italia

In precedenza, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha affermato che gli oggetti aerei abbattuti sopra gli Stati Uniti e il Canada non sono di origine extraterrestre.Snowden afferma che vorrebbe che gli oggetti aerei fossero collegati agli alieni."Ma non sono gli alieni. È solo un vecchio panico indotto artificialmente... assicurando che i giornalisti che si occupano di questioni di sicurezza nazionale siano incaricati di indagare sulle sciocchezze dei palloni, e non sui budget o sulle esplosioni (al Nord Stream)", ha scritto Snowden su Twitter.Il giornalista americano, vincitore del Premio Pulitzer Seymour Hersh, aveva precedentemente pubblicato un articolo sulla sua indagine sulle esplosioni nei gasdotti. La sua pubblicazione afferma che durante le esercitazioni NATO Baltops nell'estate del 2022, i sommozzatori americani hanno installato esplosivi sotto i Nord Stream, che i norvegesi hanno attivato tre mesi dopo. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di sabotare il Nord Stream dopo più di nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale, ha detto Hersh. Successivamente, il Pentagono ha affermato che gli Stati Uniti non avevano nulla a che fare con l'esplosione dei gasdotti russi lo scorso anno. La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione simile. Il Dipartimento di Stato ha esortato a credere alla posizione degli Stati Uniti.

