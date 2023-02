https://it.sputniknews.com/20230214/russia-ha-ampliato-la-geografia-delle-forniture-di-carburante-oltre-il-50-va-a-paesi-amichevoli-16991594.html

Russia ha ampliato la geografia delle forniture di carburante, oltre il 50% va a paesi amichevoli

Russia ha ampliato la geografia delle forniture di carburante, oltre il 50% va a paesi amichevoli

La Russia prevede di inviare oltre l'80% delle esportazioni di petrolio e il 75% dei prodotti petroliferi ai paesi amichevoli nel 2023, ha dichiarato lunedì il vice primo ministro russo Aleksandr Novak nel suo articolo sulla rivista Energy Policy. Ha aggiunto che la Russia continua a cercare e trovare nuovi mercati."Un'analisi delle forniture di prodotti petroliferi tradizionalmente inviati dai porti del Baltico e del Mar Nero all'Europa ha mostrato che nel gennaio 2023 la quota delle forniture di prodotti petroliferi russi ai paesi amichevoli ha già ammontato al 53%", ha affermato l'esperto, aggiungendo che i petrolieri russi avevano svolto molto lavoro preventivo "sulla ridistribuzione dei flussi di prodotti verso paesi amichevoli e neutrali"."La geografia delle consegne si è notevolmente ampliata", ha riassunto l'interlocutore dell'agenzia.Ha osservato che un gran numero di paesi è interessato al carburante della Federazione Russa, ad esempio India, Cina, Egitto, Turchia, Brasile, Marocco, Malesia, Algeria, Tunisia, Arabia Saudita, Israele, Indonesia, Sri Lanka. Anche gli Emirati Arabi Uniti e il Senegal ci sono tra essi, la loro quota combinata a gennaio ammontava al 5%. Sono stati inoltre acquistati piccoli lotti di prodotti petroliferi russi per consegne in Libia, Ghana, Guinea, Cuba e Georgia.Le sanzioni sul carburante di un certo numero di paesi contro le forniture dalla Russia sono entrate in vigore il 5 febbraio: l'Unione Europea ha vietato l'importazione di prodotti petroliferi russi, mentre l'UE e i paesi del G7 hanno fissato un prezzo massimo per loro. Il limite è fissato a 100 dollari al barile per i prodotti petroliferi russi scambiati a premio rispetto al grado di riferimento del petrolio (gasolio) e a 45 dollari al barile per quelli scambiati a sconto (olio combustibile). Le sanzioni petrolifere sono entrate in vigore il 5 dicembre.

