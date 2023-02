https://it.sputniknews.com/20230214/ministro-della-difesa-tedesco-boris-pistorius-dubita-sulla-fine-vicina-del-conflitto-in-ucraina-16992492.html

Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius dubita sulla fine vicina del conflitto in Ucraina

I grandi successi militari attesi a Kiev sono improbabili a breve termine, ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. 14.02.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda la situazione sul campo, mi attengo a posizioni contenute: non credo che la fine della guerra sia possibile in breve tempo, se è possibile dire così. E non vedo nemmeno un vincitore a breve termine", ha detto Pistorius prima della riunione dei ministri della Difesa dei paesi NATO a Bruxelles.A suo avviso, senza l'aiuto dell'alleanza, l'Ucraina esaurirà presto le munizioni, e quindi è importante "accelerare" e posizionare correttamente gli accenti.Pistorius ha anche osservato che Berlino "prova poca comprensione" dal punto di vista diplomatico delle proposte di Polonia e Slovacchia di fornire aerei militari a Kiev.In precedenza, il capo del principale dipartimento di intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, aveva affermato che Kiev prevede di intensificare le ostilità in primavera. Tuttavia, mentre l'esercito ucraino è più impegnato con la difesa, incluso il tentativo di mantenere Artemovsk, che è un importante snodo di trasporto per l'approvvigionamento di truppe nel Donbass.

