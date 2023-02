https://it.sputniknews.com/20230214/kiev-sta-preparando-una-messinscena-per-screditare-il-lavoro-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-16991340.html

"Hanno intenzione di promuovere un caso sull'aumento dei rischi per la centrale nucleare", ha spiegato Rogov.L'accento sarà posto sulla presunta incapacità della Russia di garantire il funzionamento in sicurezza dell'impianto."Le autorità di Kiev stanno già iniziando a spingere l'argomento secondo cui i russi stanno presumibilmente preparando una catastrofe ambientale, poiché il basso livello dell'acqua nel bacino di Kakhovka può portare al guasto del sistema di raffreddamento del reattore", ha continuato Rogov.Ha ricordato che negli ultimi mesi il livello dell'acqua nel bacino di Kakhovka è effettivamente sceso a livelli record, ma ciò non ha influito sul funzionamento della centrale nucleare, la situazione è sotto il pieno controllo degli scienziati nucleari russi."Il livello dell'acqua ha cominciato a scendere dopo che le truppe ucraine hanno distrutto il canottaggio della centrale idroelettrica di Kakhovka a valle con i bombardamenti, e hanno anche iniziato a ritardare artificialmente il flusso dell'acqua dalle cascate superiori dei bacini del Dnepr. Naturalmente, tutto ciò influisce sul livello di acqua nel bacino idrico di Kakhovka", ha concluso il funzionario.La centrale di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino alla città di Energodar. Questa è la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto dispone di sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna. Da marzo è sotto la protezione dell'esercito russo. Il Ministero degli Affari Esteri ha sottolineato che questo passaggio è giustificato al fine di prevenire la fuoriuscita di materiali nucleari e radioattivi.All'inizio di settembre alla centrale è arrivata una missione dell'AIEA guidata dal direttore generale dell'agenzia Rafael Grossi. Il capo della delegazione di Rosatom e i dipendenti della centrale nucleare hanno mostrato le sezioni della stazione che erano state danneggiate durante i bombardamenti delle truppe ucraine. Da quel momento, gli esperti dell'AIEA sono rimasti alla centrale, all'inizio di novembre, durante la rotazione successiva, il loro numero è stato aumentato a quattro persone. A seguito della visita della missione, è stato pubblicato un rapporto in cui l'AIEA ha confermato il bombardamento della centrale. Grossi ha avanzato una proposta per creare una zona di sicurezza e protezione nucleare intorno alla centrale, questa proposta è stata discussa durante le visite di Grossi a Mosca e Kiev.

