Il Ghana diventa un nuovo partecipante al concorso di fotogiornalismo Stenin

Dalla fine di dicembre 2022, sono state presentate circa un centinaio e mezzo di domande da diverse dozzine di paesi. Per la prima volta dal suo lancio nel 2014, al concorso Stenin partecipano i fotografi del Ghana. La partecipazione del continente africano al concorso 2023 è rappresentata anche da Nigeria, Camerun, Kenya e Algeria. Tra i paesi partecipanti ci sono anche Russia, Cina, India, Stati Uniti, Ecuador, Iran, Bangladesh, Italia, Spagna, Francia, Svizzera e altri.La più popolare tra i partecipanti al concorso rimane la categoria "Il mio pianeta", finora per quest’ultima è stato presentato il maggior numero di opere. Segue con ampio margine la categoria "Notizie principali". Le prime quattro categorie includono anche "Sport" e "Ritratto. Un eroe del nostro tempo".Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2023, 23:59 ora di Mosca (21.59 in Italia). I professionisti della fotografia di età compresa tra i 18 e i 33 anni possono inviare lavori sul sito web del concorso in lingua russa (http://stenincontest.ru), inglese (https://stenincontest.com) e cinese (https://cn.stenincontest.com) in quattro categorie: "Notizie principali", "Sport", "Il mio pianeta", e "Ritratto. Un eroe del nostro tempo" e in altre due categorie: "Serie" e "Opere singole".Il montepremi del concorso nel 2023 sarà di 125, 100 e 75mila rubli per il primo, secondo e terzo posto di ciascuna categoria. Il vincitore del Gran Prix del Concorso Stenin riceverà 700 mila rubli (8.900 euro).Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.I partner mediatici generali del concorso sono: VGTRK (Società statale di televisione e di radiodiffusione di tutta la Russia), la piattaforma online SMOTRIM, il canale televisivo statale della Federazione Russa "Rossija-Kultura", il canale televisivo "Моskva 24".I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik (internazionale), il portale e canale televisivo RT (internazionale), la holding mediatica Independent Media (Sudafrica), l’agenzia di stampa ANA (Sudafrica), lo Shanghai United Media Group (SUMG) (Cina), il portale Internet del quotidiano China Daily (Cina), il portale Internet The Paper (Cina), il network mediatico Al Mayadeen (Libano).Partner del settore: Unione Russa dei Giornalisti (Russia), YOung JOurnalists (Russia), Russian Photo (Russia), Photo-study.ru (Russia).

