Figlio di Trump collega la comparsa di UFO negli USA con il sabotaggio dei Nord Stream

Tramite le segnalazioni di UFO, le autorità statunitensi hanno deciso di distogliere l'attenzione dalle cause dell'esplosione del Nord Stream, ha scritto il... 14.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-14T11:31+0100

2023-02-14T11:31+0100

2023-02-14T11:31+0100

"Ecco un grazioso oggetto luccicante per distrarti dal fatto che sembra che abbiamo commesso un atto di guerra contro la Russia", si legge nel post.Trump Jr. ha accompagnato il post con una foto: mostra un grande elefante gonfiabile rosa con la didascalia "Gli Stati Uniti hanno fatto saltare in aria il Nord Stream" e una donna voltata verso uno scaffale di alimentari con sopra "UFO".La scorsa settimana, il giornalista americano Seymour Hersh, vincitore del premio Pulitzer, ha pubblicato un articolo su un'indagine delle esplosioni dei gasdotti russi per l'esportazione del gas. Secondo lui, la scorsa estate, durante le esercitazioni della NATO nel Mar Baltico, sommozzatori americani hanno piazzato esplosivi sotto i Nord Stream e tre mesi dopo i norvegesi li hanno attivati. Secondo Hersh, l'idea di sabotare i gasdotti è stata discussa alla Casa Bianca per nove mesi, con la partecipazione del presidente Joe Biden e del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. L'amministrazione americana ha definito questa indagine una menzogna e una completa invenzione.

