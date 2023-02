https://it.sputniknews.com/20230213/varsavia-non-considera-la-presenza-dei-mercenari-polacchi-in-ucraina-un-problema-16989021.html

Varsavia non considera la presenza dei mercenari polacchi in Ucraina un problema

Il vice primo ministro e ministro della Difesa nazionale della Polonia Mariusz Blaszczak non considera un problema la partecipazione dei mercenari polacchi... 13.02.2023, Sputnik Italia

"Non sono numeri grandi. Questa è una domanda creata artificialmente. Non esiste un problema del genere", ha detto il funzionario al canale televisivo Polsat.Così ha risposto alla domanda sulle pubblicazioni che appaiono ogni tanto sui media locali, secondo cui i cittadini della repubblica muoiono in Ucraina con le armi in mano.Parlando della punizione dei polacchi che partecipano agli scontri in Ucraina, poiché questa attività è illegale, Blaszczak ha anche affermato che "questo non è un problema".A novembre, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che dal febbraio 2022 sono arrivati ​​in Ucraina più di ottomila mercenari da 60 paesi, soprattutto da Polonia, Stati Uniti, Canada, Romania e Gran Bretagna. In molti paesi, il mercenarismo è un reato penale.A metà gennaio, il quotidiano americano The Washington Post, citando analisti e scienziati, ha riferito che in quel momento in Ucraina operavano tra mille e tremila mercenari stranieri. La pubblicazione ha osservato che la scorsa primavera a Kiev hanno parlato di 20.000 mercenari, ma la stragrande maggioranza di loro, a quanto pare, è tornata in patria prima dell'inizio dell'estate. Secondo il giornale, molti erano apparentemente più interessati a posare per i social network che a partecipare a pesanti ostilità, mentre altri cercavano di dare vita alle fantasie dei giochi per computer. Un'altra categoria di mercenari erano gli stranieri fuggiti da procedimenti penali nella loro patria.

