SVR: USA intendono inviare terroristi nei paesi della CSI per attentati ai funzionari

2023-02-13

SVR: USA intendono inviare terroristi nei paesi della CSI per attentati ai funzionari

"Secondo dati credibili ricevuti dal Servizio di intelligence estero della Russia, l'esercito americano sta reclutando attivamente militanti di gruppi jihadisti affiliati a Daesh* e Al-Qaeda* per compiere attacchi terroristici in Russia e nei paesi della CSI. Particolare attenzione è prestata per attirare alla cooperazione persone dal Caucaso settentrionale russo e dall'Asia centrale ", ha affermato l'SVR in una nota.A gennaio, gli Stati Uniti hanno reclutato 60 militanti, afferma il servizio, aggiungendo che dopo l'addestramento presso la base militare statunitense di Al-Tanf in Siria, dovrebbero essere inviati in Russia e in altri paesi della CSI per compiere attacchi terroristici contro diplomatici e funzionari della sicurezza.Le agenzie di sicurezza statunitensi, ossessionate dalla "pazza idea di dissanguare la Russia", considerano accettabile l'uso dei terroristi per i propri scopi, ha affermato l’SVR."Vediamo una perdita definitiva di qualsiasi principio morale nei servizi di sicurezza statunitensi. Ossessionati dall'idea folle di "dissanguare" la Russia, gli strateghi di Washington considerano accettabile l'uso diretto dei terroristi per i propri sporchi obiettivi. Tali azioni mettono Washington alla pari con principali gruppi terroristici internazionali", si legge nel comunicato.*Un gruppo terroristico messo fuori legge in Russia e in molti altri paesi.

