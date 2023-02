https://it.sputniknews.com/20230213/musk-promette-di-impedire-la-terza-guerra-mondiale-a-causa-della-situazione-con-starlink-in-ucraina-16988472.html

Musk promette di impedire la terza guerra mondiale a causa della situazione con Starlink in Ucraina

Musk promette di impedire la terza guerra mondiale a causa della situazione con Starlink in Ucraina

La rete di comunicazione satellitare Starlink è necessaria per fornire comunicazioni in Ucraina, non dovrebbe essere utilizzata per un'escalation che potrebbe... 13.02.2023, Sputnik Italia

"Starlink è la spina dorsale delle comunicazioni dell'Ucraina, specialmente in prima linea dove quasi tutte le altre connessioni Internet sono state distrutte. Ma non permetteremo che il conflitto degeneri nella terza guerra mondiale", ha twittato Musk.Il presidente di SpaceX, Gwynn Shotwell, ha dichiarato la scorsa settimana che la società aveva limitato l'accesso dei droni militari ucraini alla rete Starlink perché quest'ultima, ha affermato, "non era progettata per essere un'arma".La rete Starlink è progettata per fornire l'accesso a Internet distribuendo un gran numero di dispositivi del peso di 260 kg. Secondo SpaceX, sarà in grado di fornire accesso a Internet a banda larga a una velocità di 1 gigabit al secondo, che corrisponde allo standard 5G. Da maggio 2019, SpaceX ha lanciato in orbita oltre 3.200 satelliti Starlink.

