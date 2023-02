https://it.sputniknews.com/20230213/mosca-consegne-degli-s-400-in-india-proseguono-secondo-il-programma-16988687.html

Mosca: consegne degli S-400 in India proseguono secondo il programma

Le consegne di prodotti militari russi in India proseguono secondo il programma, questo vale anche per il contratto sulla fornitura di sistemi S-400 russi, ha... 13.02.2023, Sputnik Italia

russia

india

difesa

"Per quanto riguarda la fornitura di prodotti militari all'India, questo lavoro viene svolto secondo il programma e sarà completato entro i tempi previsti dagli obblighi contrattuali delle parti", ha detto Rudenko, rispondendo a una domanda quando la Russia intende completare la fornitura dei sistemi S-400 in India.Russia e India hanno firmato un contratto per la fornitura di S-400 nell'ottobre 2018. Come si è saputo in precedenza, cinque kit del reggimento costeranno a Delhi 5,43 miliardi di dollari. L'India è diventata il terzo acquirente estero di questi complessi dopo Cina e Turchia.All'inizio di febbraio, l'ambasciatore russo in India Denis Alipov ha affermato che l'India riceverà presto un terzo delle forniture previste dal contratto.

russia, india, difesa