Il ministro degli Esteri ungherese arrivato in visita in Bielorussia

Il ministro degli Esteri ungherese arrivato in visita in Bielorussia

"È iniziata la visita di lavoro in Bielorussia del ministro degli Affari esteri e delle relazioni economiche estere dell'Ungheria. Il programma (della visita, ndr) prevede una serie di eventi, tra cui i negoziati con il suo collega Sergey Aleinik e il ministro dell'Economia Alexander Chervyakov”, ha dichiarato il servizio stampa del ministero degli Esteri bielorusso.Il ministro degli Esteri ungherese sui social network ha dichiarato che durante la visita intende presentare la posizione ufficiale di Budapest sulla necessità di colloqui di pace anticipati sull'Ucraina.“Ovviamente molti mi attaccheranno per via della visita, ma la nostra posizione è chiara: i canali di comunicazione devono essere tenuti aperti. Se non agissimo in questo modo, oggi non riuscirei a trasmettere il messaggio di pace", ha scritto Szijjarto sui social network.Nel gennaio 2022 Szijjarto ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri bielorusso Sergey Aleinik. Le parti hanno convenuto di proseguire il dialogo e di concentrare i paesi sullo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose.

