Il Cremlino commenta l'invito dell'ambasciata USA agli americani a lasciare la Russia

Il Cremlino commenta l'invito dell'ambasciata USA agli americani a lasciare la Russia

"Non è la prima volta che sentiamo tali appelli a non visitare la Russia e a lasciare la Russia. Sono stati espressi dal Dipartimento di Stato più di una volta nell'ultimo periodo. Pertanto, questa non è una sorta di novità", ha affermato Peskov.Peskov ha osservato che l'appello dell'ambasciata americana menziona anche persone che hanno la doppia cittadinanza, russa e americana.In precedenza, l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia ha invitato i suoi cittadini, così come le persone con doppia cittadinanza, ad astenersi dal recarsi in Russia a causa delle "conseguenze imprevedibili" del conflitto in Ucraina, e coloro che si trovano già sul suo territorio ad andarsene urgentemente dal Paese. Secondo la missione diplomatica, la Federazione Russa può "negare loro l'accesso all'assistenza consolare statunitense, sottoporli a mobilitazione, impedire loro di lasciare la Russia e/o richiamarli al servizio militare".

