Hacker russi attaccano il sito web della base militare di Ramstein

Gli hacker russi del gruppo Killnet affermano di aver attaccato il sito web della base militare americana di Ramstein in Germania. 13.02.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/691/70/6917096_0:102:3281:1948_1920x0_80_0_0_799fdc6d003d0f472f8d3ad3d7febff0.jpg

"La base si è staccata, la situazione è questa", dice il canale We are Killnet su Telegram.I corrispondenti di Sputnik in Europa confermano che il sito non funzionava.A Berlino, quando provi ad aprire il sito, appare un'immagine con l'emblema del NATO Joint Air Command, ma la pagina non è attiva e non contiene link e materiali.Presso la base aerea di Ramstein si tengono riunioni del gruppo di contatto dei paesi della NATO e dei loro alleati a sostegno dell'Ucraina. A nome della struttura militare, viene chiamato ufficiosamente anche il formato stesso dell'assistenza a Kiev da parte dei suoi partner occidentali.

germania, nato, russia, attacco hacker