"Lo sconto doveva terminare a fine febbraio, ma lo prolungheremo fino a fine marzo in modo che possano usufruirne milioni di nostri connazionali che ne hanno diritto", ha dichiarato il ministro.Si tratta di un pagamento una tantum di 100 euro per le famiglie il cui reddito per il 2021 non ha superato i 14.700 euro, ovvero 1.314 euro al mese per una o 3.941 euro al mese per due persone.La scorsa settimana, l'amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Jean Pouyanné, ha anche affermato che l'azienda è pronta a ricominciare a vendere carburante con uno sconto presso le sue stazioni di servizio se il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro.Nell'autunno del 2022, sullo sfondo di un forte aumento dei prezzi dell'energia, il governo francese ha introdotto uno sconto sulla benzina per sostenere gli automobilisti. A settembre e ottobre era di 30 centesimi al litro e dal 1° novembre fino alla fine dell'anno fino a 10 centesimi.Allo stesso tempo, TotalEnergies ha annunciato una riduzione dei prezzi della benzina nelle sue stazioni in Francia di 20 centesimi al litro dal 1° settembre al 1° novembre e di altri 10 centesimi al litro dal 1° novembre al 31 dicembre per evitare l'imposta sugli utili in eccesso.L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia, il che ha portato a un aumento dei prezzi dell'elettricità, del carburante e del cibo in Europa e negli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale.

