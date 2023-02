https://it.sputniknews.com/20230212/unione-africana-invita-a-un-dialogo-politico-tra-il-governo-etiope-e-i-leader-del-tigre-16987544.html

Unione africana invita a un "dialogo politico" tra il governo etiope e i leader del Tigré

Unione africana invita a un "dialogo politico" tra il governo etiope e i leader del Tigré

L'Unione africana ha facilitato un accordo di pace tra il governo federale dell'Etiopia e il Fronte popolare di liberazione del Tigré (TPLF) all'inizio di... 12.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-12T14:39+0100

2023-02-12T14:39+0100

2023-02-12T14:39+0100

etiopia

unione africana

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/0c/16987524_0:65:2901:1697_1920x0_80_0_0_15190d5bd1c5c7e586710a1db5db2ff7.jpg

L'accordo ha facilitato la strada agli aiuti umanitari, il cui accesso era precedentemente limitato, e al graduale ripristino dei servizi pubblici.L'Unione Africana (UA) ha invitato sabato il governo federale dell'Etiopia e il Fronte popolare di liberazione del Tigré (TPLF) a impegnarsi in colloqui politici "per affrontare questioni in sospeso". L’appello arriva più di tre mesi dopo che il blocco ha facilitato un accordo di pace tra le due parti, ponendo fine a un conflitto armato nella regione del Tigré, nel nord dell'Etiopia.Ha fatto seguito a un incontro presso la sede della Commissione dell'UA ad Addis Abeba, dove un comitato dell'UA ha invitato i rappresentanti del governo etiope, i leader del TPLF e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) a discutere l'attuazione dell'accordo di pace di novembre."Il comitato ha convenuto sull'urgente necessità che le parti avviino il dialogo politico per affrontare le questioni in sospeso e che l'UA migliori la copertura geografica, le capacità e le risorse del [Meccanismo di monitoraggio, verifica e conformità] MVCM", ha affermato l'UA in una nota. "Il [comitato congiunto] JC ha ribadito l'impegno a continuare a collaborare con le parti per consolidare una pace duratura nella regione del Tigré".L'Unione Africana ha anche invitato i partner “ad intensificare il loro sostegno al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento” delineato nell'accordo di pace.Il conflitto nel nord dell'Etiopia è scoppiato nel novembre 2020. Le autorità hanno accusato il TPLF di aver attaccato una base militare e hanno lanciato un'operazione nel Tigrè. Nel giugno 2021, i ribelli hanno conquistato il centro amministrativo della regione, la città di Makhele, e il governo etiope ha dichiarato un cessate il fuoco incondizionato.Tuttavia, i ribelli hanno successivamente dichiarato di aver lanciato una nuova offensiva, di aver preso il controllo di parte del Tigrè e di aver invaso la regione di Amhara. Il precedente accordo era stato raggiunto nel marzo 2022, quando le autorità etiopiche avevano annunciato un cessate il fuoco a tempo indeterminato per portare aiuti umanitari. Dopo una tregua di cinque mesi, i combattimenti sono ripresi ad agosto.Il 2 novembre 2022, il conflitto armato durato due anni tra le forze federali etiopi e il Fronte popolare di liberazione del Tigré è stato fermato a seguito di un processo di pace guidato dall'UA.

etiopia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

etiopia, unione africana, politica