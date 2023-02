https://it.sputniknews.com/20230212/szijjarto-inviti-a-nuove-armi-allucraina-portano-al-prolungamento-del-conflitto-16987670.html

Szijjarto: inviti a nuove armi all'Ucraina portano al prolungamento del conflitto

Szijjarto: inviti a nuove armi all'Ucraina portano al prolungamento del conflitto

Le richieste della leadership dell'UE a mandare nuove armi all'Ucraina, inclusi aerei e missili, portano solo a un prolungamento del conflitto in quel paese... 12.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-12T15:04+0100

2023-02-12T15:04+0100

2023-02-12T15:04+0100

ungheria

ucraina

nato

difesa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/15822801_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_171de1329638f36e239f17f4a81f718a.jpg

Commentando il discorso al vertice UE di Bruxelles della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha proposto di inviare aerei da combattimento e missili a lungo raggio in Ucraina, Szijjarto ha affermato che tali azioni degli eurodeputati non fanno che "prolungare la guerra" e hanno già "danneggiato l'Europa".Il ministro degli Esteri ungherese ha osservato che ora la credibilità del Parlamento europeo è "praticamente pari a zero" a causa dello scandalo di corruzione che lo ha colpito. È assolutamente chiaro che il Parlamento europeo è "una delle organizzazioni più corrotte al mondo", ha affermato il ministro.Ha lamentato che all'interno della comunità transatlantica, che comprende Stati Uniti, Canada, Regno Unito e UE, la retorica militante è "incomparabilmente più forte della retorica della pace", mentre al di fuori "il desiderio di pace è molto più forte". Secondo Szijjarto, altri stati "non capiscono perché un conflitto regionale debba essere gonfiato a tal punto da avere conseguenze globali negative, e perché alla fine non si possa raggiungere la pace". Il ministro degli Esteri ha ricordato che anche i paesi al di fuori della comunità transatlantica stanno affrontando le conseguenze della guerra, comprese le interruzioni delle forniture alimentari e l'aumento dei prezzi dell'energia."Se esci dalla bolla transatlantica, diventerà chiaro che la voce per la pace, il desiderio di pace è molto più forte, molto più forte di quanto affermano i principali media liberali nella comunità transatlantica", ha detto Szijjarto.

ungheria

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, ucraina, nato, difesa, politica