Russia e Bahrein studiano progetti per creare hub del grano e del gas

Russia e Bahrein studiano progetti per creare hub del grano e del gas

La Russia e il Bahrain stanno studiando proposte per la creazione di hub del grano e del gas, ha dichiarato l'ambasciatore russo a Manama Alexey Skosyrev

"Le autorità della Russia e del Bahrein interessate continuano a studiare proposte per l'attuazione di una serie di importanti progetti all’avanguardia. Essi includono il progetto di un hub del grano, un hub del gas e un impianto per la produzione di vaccini russi", ha affermato l'ambasciatore.Il progetto per creare un hub del grano in Bahrain è stato discusso dal Ministero dell'Industria e del Commercio russo quattro anni fa, ma non è mai stato completato. All’epoca si trattava di creare un sito incentrato sulla fornitura di grano russo ai paesi del Golfo Persico e del Medio Oriente.

