Russia e Arabia Saudita stanno lavorando all'espansione della cooperazione tecnico-militare

Russia e Arabia Saudita stanno lavorando all'espansione della cooperazione tecnico-militare

La Russia e l'Arabia Saudita hanno intensificato i lavori per espandere la cooperazione tecnico-militare, ha dichiarato l'ambasciatore russo a Riyadh Sergey... 12.02.2023, Sputnik Italia

L'ambasciatore ha osservato che nel Regno sono aumentati i sentimenti a favore della diversificazione delle capacità di difesa, anche ampliando la geografia della cooperazione tecnico-militare con altri stati del mondo. La Russia, ha sottolineato, è uno di questi paesi."Il lavoro rilevante in questo settore si è notevolmente intensificato di recente. In particolare, ciò è dimostrato da regolari contatti bilaterali, incluso un formato di lavoro come una commissione intergovernativa congiunta russo-saudita sulla cooperazione tecnico-militare", ha affermato il diplomatico.L'ambasciatore ha collegato la ricerca di nuovi partner da parte dei sauditi con le minacce statunitensi di rivalutare i parametri delle relazioni con l'Arabia Saudita, anche sotto l'aspetto militare. Ha ricordato che Washington, che alla fine dello scorso anno ha chiesto di aumentare la fornitura di idrocarburi al mercato globale, era insoddisfatta della decisione dell'OPEC+ di ridurre la produzione di petrolio, nonché dell'"arbitrarietà" di Riyadh.Tuttavia, secondo Kozlov, la realtà è che l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti continuano a cooperare nel campo del complesso militare-industriale, "nonostante gli attriti e le complicazioni che sono sorte di recente nelle relazioni bilaterali".

