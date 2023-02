https://it.sputniknews.com/20230212/potente-ciclone-lascia-circa-15000-neozelandesi-senza-elettricita-16987789.html

Potente ciclone lascia circa 15.000 neozelandesi senza elettricità

Circa 15.000 persone sono rimaste senza elettricità nella città di Auckland, nel nord della Nuova Zelanda, a causa di interruzioni su larga scala causate dal... 12.02.2023, Sputnik Italia

"Il ciclone Gabrielle ha iniziato a farsi sentire con interruzioni di corrente diffuse, in particolare nelle aree esposte a nord di Auckland. I nostri equipaggi stanno rispondendo nel modo più rapido e sicuro possibile, date le condizioni meteorologiche attuali. Dalle 19:00 [07:00 ora italiana], circa 15.000 clienti erano senza elettricità", ha dichiarato la società in una nota.La società ha aggiunto che a causa del previsto deterioramento delle condizioni meteorologiche, le interruzioni di corrente continueranno fino a lunedì.L'Auckland Emergency Management, a sua volta, ha esortato le persone a prepararsi per le conseguenze dei massicci blackout, tra cui fare scorta di cibo, batterie, coperte e indumenti caldi, oltre ad ascoltare le notizie alla radio.

