L'Ungheria chiede la pace in Ucraina

L'Ungheria chiede la pace in Ucraina

L'Ungheria vuole raggiungere un cessate il fuoco immediato e avviare negoziati sulla risoluzione del conflitto ucraino, ha dichiarato il ministro degli Affari...

Secondo il ministro degli Esteri, l'Ungheria ha subito molte delle conseguenze del conflitto, tra cui una crisi del tenore di vita, ondate di rifugiati, un'inflazione alle stelle e un aumento di dieci miliardi di euro nelle bollette elettriche nazionali.Peter Szijjarto ha sottolineato che gli eventi delle ultime settimane indicano la probabilità di un conflitto prolungatoSzijjarto ha osservato che la cosiddetta retorica da falco, estremamente popolare nella comunità transatlantica dei paesi, non trova lo stesso sostegno al di fuori di essa.In precedenza, il capo del ministero degli Esteri ungherese aveva affermato che Budapest non sostiene l'idea di una nuova guerra fredda e di una "cortina di ferro" tra i paesi dell'est e dell'ovest e ritiene che per evitare il collasso economico l'Europa dovrebbe svilupparsi cooperazione con l'Asia nell'attuale situazione geopolitica.

