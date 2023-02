https://it.sputniknews.com/20230211/roskosmos-condivide-dettagli-sulla-depressurizzazione-della-progress-mc-21-16986771.html

Roskosmos condivide dettagli sulla depressurizzazione della Progress MC-21

Non c'è certezza che la depressurizzazione della nave da carico Progress MS-21 sia avvenuta proprio nel sistema di controllo termico, ha affermato Sergey... 11.02.2023, Sputnik Italia

"Secondo le mie informazioni, indirettamente, per telefono, questo è un sistema di controllo termico. Ma non c'è ancora certezza", ha detto Krikalev.In precedenza, Roskosmos aveva riferito che si era verificata una depressurizzazione nel circuito del refrigerante della nave da carico Progress MS-21. Il portello di passaggio della nave è chiuso, quindi il camion è isolato dal volume generale della ISS.Il regime di temperatura e la pressione a bordo della stazione sono normali, nulla minaccia la vita e la salute dell'equipaggio. Tutti i carichi previsti per l'allagamento sono già nella nave Progress MS-21. Le ragioni della sua depressurizzazione sono oggetto di indagine.

