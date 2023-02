https://it.sputniknews.com/20230211/le-forze-armate-russe-bloccano-trasferimento-di-armi-e-munizioni-ucraine-con-attacco-missilistico-16985105.html

Le forze armate russe bloccano trasferimento di armi e munizioni ucraine con attacco missilistico

Le forze armate russe bloccano trasferimento di armi e munizioni ucraine con attacco missilistico

Ministero della Difesa russo: le forze armate hanno inflitto un duro colpo alle strutture energetiche dell'Ucraina. 11.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-11T16:16+0100

2023-02-11T16:16+0100

2023-02-11T16:19+0100

la situazione in ucraina

esercito russo

mosca

russia

mondo

esercito ucraino

ucraina

kiev

armi

deposito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/505/62/5056218_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1e3f7144517608e161926fff7c22c2f0.jpg

Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco con missili e droni sulle strutture energetiche ucraine, riferisce il Ministero della Difesa.Nello stesso si specifica che tutti gli oggetti designati sono stati colpiti.Nella zona di Novy Bug inoltlre, nella regione di Mykolaev, (l'esercito, n.d.r.) è riuscito a distruggere la stazione di guida radar del sistema di difesa aerea S-300, vicino a Shebelinka, nella regione di Kharkov, una stazione radar di rilevamento di bersagli aerei 35D6.A loro volta, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 19 droni ucraini nei territori di Lugansk e della Repubblica popolare di Donetsk, così come a Zaporozhye e nella regione di Kherson.In un solo giorno, l'aviazione russa, le truppe dotate di sistemi missilistici e l'artiglieria hanno colpito 92 unità di artiglieria in posizioni di tiro, manodopera e attrezzature militari in 116 distretti.

mosca

russia

ucraina

kiev

kherson

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

esercito russo, mosca, russia, mondo, esercito ucraino, ucraina, kiev, armi, deposito, bombardamento, attacco missilistico, droni, ministero della difesa, kherson, donbass