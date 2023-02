https://it.sputniknews.com/20230211/la-svezia-e-pronta-ad-unintegrazione-piu-profonda-con-la-nato-nella-sfera-militare-16985882.html

La Svezia è pronta ad un'integrazione più profonda con la NATO nella sfera militare

Il ministro della Difesa della Svezia ha dichiarato, in relazione ai problemi dell'ingresso nella NATO, che Stoccolma ha intenzione di condurre una politica...

"Ritengo che sarà necessario firmare circa 15 atti, e noi testimoniamo una sempre più profonda integrazione della Svezia nella NATO nella sfera militare", ha dichiarato Pål Jonson al canale svedese SVT.Martedì il premier Ulf Kristersson ha dichiarato che la Svezia è pronta a riprendere il dialogo con la Turchia sull'ingresso nella NATO, non appena Ankara sarà pronta a sua volta.In precedenza, il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström aveva affermato che sullo sfondo del rogo del Corano, il processo di adesione del regno alla NATO era stato sospeso, ma ha espresso la speranza che si possano raggiungere accordi con Ankara al vertice dei ministeri degli esteri di i paesi dell'alleanza a Vilnius in luglio. Come ha detto in precedenza una fonte ad Ankara a RIA Novosti, il meccanismo tripartito per il processo di adesione di Svezia e Finlandia alla NATO è stato sospeso a tempo indeterminato su richiesta della parte turca.La domanda congiunta di Finlandia e Svezia per entrare nella NATO è già stata approvata da 28 paesi su 30, ad eccezione di Turchia e Ungheria. In precedenza, le autorità turche si erano dichiarate pronte ad approvare l'adesione della Finlandia alla NATO, ma non della Svezia. Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che la Turchia non ha ricevuto proposte dalla Finlandia su una domanda separata dalla Svezia.Il processo di ratifica della richiesta congiunta di Finlandia e Svezia di aderire alla NATO è rallentato all'inizio di quest'anno a causa delle proteste a Stoccolma, che hanno complicato le relazioni con la Turchia.

