BRICS, anche l'Egitto nella lista dei candidati

BRICS, anche l'Egitto nella lista dei candidati

L'Egitto è entrato a far parte dell'elenco dei paesi che aspirano a diventare membri BRICS, ha detto a Sputnik l'ambasciatore russo in Egitto Georgiy...

"Anche l'Egitto è interessato ad aderire ai BRICS e ha già indicato questo desiderio nelle lettere ufficiali inviate a tutti i membri del gruppo", ha detto Borisenko.L'ambasciatore ha aggiunto che Mosca ha sostenuto la richiesta del Cairo e sarebbe soddisfatta se l'Egitto diventasse un membro a pieno titolo dei BRICS.BRICS raggruppa le più grandi economie in via di sviluppo del mondo: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Numerosi altri paesi intendono aderire al blocco economico, tra cui Argentina, Iran, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto.Transizione alle valute nazionali nel commercio reciprocoI governi di Russia ed Egitto stanno conducendo intense consultazioni sulla transizione alle valute nazionali nel commercio reciproco, per allontanarsi dal dollaro USA, ha affermato Borisenko.Il diplomatico russo ha aggiunto che una tale transizione "aiuterà ad evitare l'arbitrarietà da parte dei paesi occidentali che utilizzano le proprie valute per scopi geopolitici".Mosca procede dal fatto che è necessario muoversi lungo il percorso della de-dollarizzazione delle relazioni commerciali estere, ha detto Borisenko a Sputnik.Colloqui sull'uso delle carte Mir della RussiaMosca sta lavorando attivamente con il Cairo per l'introduzione del sistema di pagamento russo Mir in Egitto, che è ugualmente vantaggioso per entrambe le parti, ha rivelato il diplomatico russo.Il diplomatico ha aggiunto che nel 2022 è stato svolto un grande lavoro tecnico preparatorio sulla questione, ma non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.Molti paesi, tra cui Turchia, Vietnam, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan, hanno smesso di accettare Mir dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che avrebbe imposto sanzioni contro le istituzioni finanziarie che sostengono il sistema di pagamento Mir nel settembre 2022.

