Annalena Baerbock riconosce come errore le parole sulla guerra dell'Europa contro la Russia

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha riconosciuto le parole sulla guerra dell'Europa contro la Russia come un errore. 11.02.2023, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock in un'intervista ai giornalisti di Tagesspiegel ha definito un errore l'aver detto che l'Europa sta "conducendo una guerra contro la Russia".Secondo la Baerbock, è importante mostrare alla gente che la "politica estera non è un concetto astratto, ma è direttamente correlata alle proprie vite".A gennaio la Baerbock durante un incontro ha affermato che i paesi europei stanno "conducendo una guerra contro la Russia", invitando gli Stati dell'Unione a "fare di più insieme per l'Ucraina".Dopo tali dichiarazioni è stata sottoposta a dure critiche da parte di deputati e partiti, ed alcuni l'hanno invitata anche a dimettersi.Anche il tabloid tedesco Bild, citando fonti del governo, ha detto che l'ufficio del cancelliere registra attentamente i passi falsi della Baerbock, nonostante la mancanza di critiche pubbliche al ministro da parte del cancelliere Olaf Scholz.

