Sputnik Arabic promuove una campagna di aiuti umanitari per le vittime del terremoto in Siria

"La redazione di Sputnik Arabic - sia la radio che la nostra agenzia di stampa - non poteva ignorare questo disastro, perciò oggi lanciamo un'azione di raccolta di aiuti umanitari per la Siria insieme alla Fondazione Dr. Lisa. Verrà aperto un conto per l'invio di denaro. Compreremo beni di prima necessità. <...> Abbiamo bisogno di latte in polvere, di alimenti per bambini, ne avevamo bisogno anche prima del disastro, ma ora è un incubo... Abbiamo bisogno di martinetti idraulici per rimuovere le macerie, di qualsiasi attrezzatura per salvare le persone, di martelli pneumatici da demolizione, di cesoie per metalli e anche di guanti per pulire tutto. Tende, sacchi a pelo, coperte calde, stufe a legna: tutto ciò che può tenere le persone al caldo e alla luce. E medicine", ha spiegato Lina Andreichenko.