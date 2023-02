https://it.sputniknews.com/20230210/ministero-esteri-russo-chiusa-la-questione-di-un-trattato-di-pace-col-giappone-16981623.html

Ministero Esteri russo: chiusa la questione di un trattato di pace col Giappone

La questione di un trattato di pace con il Giappone è chiusa per la Russia, ha riferito il ministero degli Esteri russo. 10.02.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda l'argomento del trattato di pace, come sapete, per noi è chiuso", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.Il 7 gennaio il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha dichiarato che il governo di Tokyo è impegnato a concludere un trattato di pace con Mosca. Come ha osservato il primo ministro Fumio Kishida in un'audizione parlamentare il giorno successivo, il Giappone continuerà a negoziare per chiarire la proprietà dei "Territori del Nord", come il paese chiama le isole Kunashir, Habomai, Shikotan e Iturup.Il 14 novembre 2018 i leader di Russia e Giappone si sono incontrati a Singapore. Di conseguenza, Shinzo Abe, che all'epoca ricopriva la carica di primo ministro, ha affermato che le parti hanno concordato di accelerare il processo di negoziazione su un trattato di pace basato sulla Dichiarazione congiunta del 1956.Secondo questo documento, l'Unione Sovietica ha accettato di prendere in considerazione la possibilità di trasferire Tokyo Habomai e Shikotan dopo la conclusione di un trattato di pace, mentre il destino di Kunashir e Iturup non è stato trattato.Successivamente, in risposta alle sanzioni giapponesi dovute all'operazione speciale in Ucraina, la Russia ha rifiutato di negoziare un trattato di pace con Tokyo e ha anche interrotto i viaggi senza visto dei cittadini giapponesi alle Kurili meridionali. Inoltre, Mosca si ritira dal dialogo con Tokyo sulla creazione di attività economiche congiunte su queste isole.

